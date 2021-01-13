Соболев рассказал о разговоре с Черчесовым после травмы

Игрок сборной России Александр Соболев рассказал о разговоре с наставником национальной команды Станиславом Черчесовым после травмы, передает Sport24.

«Мы пообщались с Черчесовым. Ничего такого не было. Это все раздули в прессе. Никакого конфликта нет», — сказал Соболев.

Напомним, владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил врачей в непрофессионализме из-за травмы игрока.



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