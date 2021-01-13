Футболистка сборной США обвинила Трампа в захвате Капитолия в Вашингтоне

Футболистка сборной США Меган Рапино прокомментировала захват Капитолия в Вашингтоне.

По мнению футболистки, 45-й президент США Дональд Трамп спровоцировал кровавое и смертоносное восстание против правительства и народа.

Рапино отмечает, что в ходе захвата Капитолия умерло пять человек, которых уже не вернуть.

«Безнаказанность законодателей позволяет им продолжать подстрекать к насилию и призывать к отмене выборов», — передает ее слова Goal.

Меган Рапино является обладательницей «Золотого мяча».

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.