Агенты Финка предложили услуги тренера «Спартаку»

Агенты немецкого специалиста Торстена Финка предложили услуги тренера московскому «Спартаку», передает «СЭ».

Напомним, в декабре стало известно о том, что тренер москвичей Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с командой.



Отмечается, что в «Спартаке» изучают вариант с Финком. В качестве наставника он два раза выиграл чемпионат и становился обладателем Кубка Швейцарии с «Базелем».

Ранее Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоритта Хендрикса в «Спартак».