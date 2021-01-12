Агенты Финка предложили услуги тренера «Спартаку»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Агенты немецкого специалиста Торстена Финка предложили услуги тренера московскому «Спартаку», передает «СЭ».
Напомним, в декабре стало известно о том, что тренер москвичей Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с командой.
Отмечается, что в «Спартаке» изучают вариант с Финком. В качестве наставника он два раза выиграл чемпионат и становился обладателем Кубка Швейцарии с «Базелем».
Ранее Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоритта Хендрикса в «Спартак».