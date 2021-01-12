«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» и вышел на первое место в АПЛ
Карен Саркисян
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 18 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча проходила на стадионе «Терф Мур» в Бернли и завершилась со счетом 1:0.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе «Манчестер Юнайтед» забитым мячом отметился Поль Погба.
Таким образом, «МЮ» набрал 36 очков и вышел на первое место в АПЛ.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Крал может перейти в «Вест Хэм».