Хавбек ПСВ Хендрикс высказался о трансфере в «Спартак»

Хавбек нидерландского ПСВ Йоррит Хендрикс высказался о своем трансфере в московский «Спартак», передает сайт клуба из Эйндховена.

В жизни наступает время, когда нужно уйти. ПСВ занимал большую часть моей жизни, и я горжусь этим. Я с нетерпением жду начала нового приключения в топ-клубе с жесткой конкуренцией», — сказал Хендрикс.

В текущем сезоне хавбек провел 16 матчей.



Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Спартака» Алекс Крал может перейти в английский «Вест Хэм».