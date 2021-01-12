Самедов прокомментировал свое возвращение в «Локомотив»
Андрей Черников
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Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал свое возвращение в московский «Локомотив», передает Sport24.
Напомним, игрок был назначен на должность старшего селекционера по молодежному футболу.
«Поступило предложение от руководства «Локомотива, я его с удовольствием принял. Это новый этап в моей жизни. Готов посвятить все свое время этой работе», — сказал Самедов.
Ранее Самедов отказался поверить в чемпионство московского «Спартака».