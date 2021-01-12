Отец Большунова прокомментировал возможный уход сына в биатлон

Отец российского лыжника Александра Большунова Александр Большунов в интервью РИА «Новости» прокомментировал возможный уход сына в биатлон.

По мнению Большунова-старшего, его сыну нужно идти в биатлон.

Отец отмечает, что у Большунова-младшего есть свое оружие и он прекрасно стреляет.

«Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось», — добавил он.

Ранее Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски».