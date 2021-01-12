«Ливерпуль» перехватил у «Зенита» полузащитника «Удинезе» де Пауля

«Ливерпуль» хочет приобрести полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в переходе полузащитника заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне де Пауль провел 16 матчей в итальянской Серии A, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что в СМИ также сообщалось об интересе к Родриго де Паулю со стороны петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.