Чанов считает, что Акинфеев не знал об уходе Овчинникова и Онопко из ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об уходе Виктора Онопко и Сергея Овчинникова из стана армейского клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, основной голкипер красно-синих Игорь Акинфеев не знал о решении руководства не продлять контракт с российскими специалистами.

Также Чанов заявил, что для него уход Онопко и Овчинникова стал полной неожиданностью, так как никаких предпосылок для этого шага не было.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой.