«Детройт» поместил Свечникова на драфт отказов

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» поместил россиянина Евгения Свечникова, сообщил журналист Макс Балтмэн в Twitter.

В прошлом сезоне Свечников провел за свой клуб четыре матча. Он не смог отметится результативными действиями.



Новый турнир начнется 13 января.



Ранее жена Евгения Малкина порассуждала на тему его скорого окончания карьеры.

Among Detroit players on waivers: Boyle, Pickard, Tugeron, McIlrath, Lashoff, Hicketts, Elson, Criscuolo, Barber... and Svechnikov