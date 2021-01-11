В России могут создать новый командный турнир для отечественных фигуристов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может создать новый командный турнир для отечественных спортсменов, передает ТАСС.

Отмечается, что формат соревнований пока не утвержден.

«Говорить об этих соревнованиях пока рано. Мы прорабатываем тему командных соревнований. Формат турнира и другие детали пока находятся на стадии обсуждения», — сказал глава ФФККР Александр Горшков.



Ранее сообщалось о том, что финал Кубка России по фигурному катанию перенесут в Москву.