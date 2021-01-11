Роналду выложил пост после рекордного гола в карьере

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в Instagram пост после рекордного гола в своей профессиональной карьере, забитого в ворота «Сассуоло» в рамках 17-го тура чемпионата Италии.

«Очередные важные три очка! Рад принести пользу клубу! Нужно продолжать в том же духе», — написал 35-летний форвард.



Добавим, что этот успех позволил подопечным Андреа Пирло набрать 33 очка и подняться на четвертую строчку в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду обновил очередное статистическое достижение.