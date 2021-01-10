Опубликовано видео награждения российских биатлонистов

Официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter опубликовал видео церемонии награждения российских биатлонистов после победы в смешанной эстафете на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

В составе национальной команды выступили Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россиянам удалось прервать антирекордную серию без медалей, которая продлилась 43 гонки.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев показал свою реакцию на победу сборной России.