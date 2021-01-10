Резцова объяснила отсутствие интереса к лыжным гонкам

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Анфиса Резцова заявила, что не следит за выступлением российских спортсменов на «Тур де Ски».

«Лыжников я практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В свое время я говорила: «Что такое лыжник? Ушел в лес — пришел из леса». В биатлоне у нас все поинтереснее происходит», — цитирует Резцову «РИА Новости».

9 января сборная России по биатлону обновила антирекорд по числу гонок подряд без медалей. Спортсмены не смогли подняться на подиум в 43-й раз подряд.

Ранее сообщалось, что Глеб Ретивых и Александр Большунов стали вторым и третьим в спринте на «Тур де Ски».