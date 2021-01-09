«Лейпциг» проиграл «Боруссии» и не смог обогнать «Баварию» в Бундеслиге
Антон Борисов
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Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Лейпцигу» в матче 15-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Эрлинг Холанд, также отличился Джейдон Санчо. У хозяев мяч забил Александр Серлот.
После 15 туров чемпионата Германии «Боруссия» с 28 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
«Лейпциг» с 31 баллом располагается на второй строчке. В случае победы команда могла обогнать лидирующую мюнхенскую «Баварию» (0:2).
Ранее сообщалось, что «Бавария» впервые за десять лет проиграла в Бундеслиге.
Германия. Бундеслига. 15-й тур
«РБ Лейпциг» (Лейпциг) — «Боруссия» (Дортмунд) — 1:3