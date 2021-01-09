В Госдуме отреагировали на заметку швейцарских СМИ о чистоте российских лыжников

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказался о материале швейцарского издания Blick о российских лыжниках.

В заметке, которая вышла под заголовком «Все эти русские чисты?», автор намекнул на допинг у российских спортсменов.

«Если кто-то подозревает наших спортсменов в чистоте, то есть только один способ доказать: направить своих офицеров по допингу и взять анализы. Я уверен, что наши спортсмены не раз подвергались во время соревнований подобным тестам», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

Парламентарий отметил, что в последнее время допинг-офицеры пристально следят за спортсменами из России.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер жестко отреагировал на материал Blick.