Дзюба отреагировал на победу Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе лыжника Александра Большунова в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Какая машина, наш! Молодец, да? Большунов вообще просто разорвал», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в сторис Instagram.

Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

Ранее сообщалось, что Большунов повторил рекорд соотечественника Сергея Устюгова по количеству побед подряд на многодневке «Тур де Ски».