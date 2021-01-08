Большунов рассказал о сложной борьбе в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов высказался о своей победе в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Сегодня идеальные условия: мороз, отлично подготовленная трасса. Поэтому было сложно от кого-то убежать, и борьба была до самых последних метров. Всё решилось на финише. Рад, что смог выиграть в такой борьбе», — цитирует Большунова «Чемпионат.com».

Эта победа стала для россиянина пятой подряд. По этому показателю он повторил рекорд соотечественника Сергея Устюгова, который был установлен в 2017 году.

Ранее сообщалось, что в пятерку лучших по итогам масс-старта вошли четверо россиян.