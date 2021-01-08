Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски».
Спортсмен прошел 15 км за 41 минуту 33,7 секунды. Вторым стал представитель Италии Франческо де Фабиани (+1,8). Третье место занял россиянин Алексей Червоткин (+3,5).
Также в пятерку лучших попали российские лыжники Илья Семиков (+6,7) и Иван Якимушкин (+7,6).
Многодневка «Тур де Ски» проходит в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.
Ранее сообщалось, что российские лыжники заняли весь пьедестал после пасьюта на «Тур де Ски».
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 6-й этап.
Масс-старт. 15 км классическим ходом
1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7
2. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,8
3. Алексей Червоткин (Россия) — +3,7
4. Илья Семиков (Россия) — +6,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — +7,6