Губерниев заявил, что Кокорин «профукал» свои лучшие годы
Вадим Балканов
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о нападающем столичного «Спартака» Александре Кокорине. Об этом сообщает «Фонтанка».
По его словам, 29-летний форвард совсем не смог реализовать свой футбольный потенциал.
«Кокорин зарыл свои талант где-то в другом месте. И теперь это проблемы «Спартака». Он — талантливый игрок. Но стоит ли он таких денег? Наверное, не стоит.
Спрашивать нужно с тех, кто такую кругленькую сумму выложил. А то, что он свои лучшие годы профукал, — это совершенно точно», — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Александр Головин признан болельщиками лучшим игроком «Монако» в матче с «Лорьяном».