Бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб

Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переходу в португальский клуб «Портимоненсе». Об этом сообщает Esporte Interativo.

Напомним, что в конце 2020 года Хонда покинул бразильский клуб «Ботафого».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 27 матчей и забил три мяча.

Кейсуке Хонда — чемпион России в составе ЦСКА.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».