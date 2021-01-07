Бывший полузащитник ЦСКА Хонда близок к переходу в португальский клуб
Карен Саркисян
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Кейсуке Хонда близок к переходу в португальский клуб «Портимоненсе». Об этом сообщает Esporte Interativo.
Напомним, что в конце 2020 года Хонда покинул бразильский клуб «Ботафого».
В нынешнем сезоне полузащитник провел 27 матчей и забил три мяча.
Кейсуке Хонда — чемпион России в составе ЦСКА.
Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».