Опубликован состав сборной России на игру против Финляндии на МЧМ-2021
Вадим Балканов
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Стал известен состав сборной России на игру за третье место против Финляндии в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.
Стартовое вбрасывание состоится 6 января в 01.30 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Игоря Ларионова с молодежной сборной России по хоккею.
Есть состав на матч против финнов. Изучаем и готовимся болеть! Стартовое вбрасывание в 1:30 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021
��Вратари: Аскаров, Ахтямов#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Rz5QNI3TSd