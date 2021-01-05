Минское «Динамо» в овертайме обыграло СКА в матче КХЛ

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Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в Минске и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе СКА заброшенными шайбами отметились — Линден Вей, Антон Бурдасов (2).

В составе «Динамо» — Зак Митчелл (2), Павел Варфоломеев и Шейн Принс.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.