Минское «Динамо» в овертайме обыграло СКА в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в Минске и завершилась в овертайме со счетом 4:3.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В составе СКА заброшенными шайбами отметились — Линден Вей, Антон Бурдасов (2).
В составе «Динамо» — Зак Митчелл (2), Павел Варфоломеев и Шейн Принс.
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