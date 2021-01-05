Губерниев поделился ожиданиями от матча Финляндия — Россия на МЧМ-2021

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года, передает «Матч ТВ».

По мнению комментатора, сборная России слабо выступила на МЧМ-2021.

Губерниев считает, что даже если российская сборная победит национальную команду Финляндии в матче за третье место, это не поменяет картины.

«Думаю, в подготовке нашей команды была допущена системная ошибка», — добавил он.

Напомним, что матч МЧМ-2021 Финляндия — Россия состоится 6 января. Начало — 01:30 мск.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.