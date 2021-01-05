Канада громит Россию после первого периода в полуфинале МЧМ-2021

В эти минуты в канадском Эдмонтоне проходит полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными командами России и Канады.

После первого периода «кленовые листья» уверенно ведут в счете — 3:0.

В составе хозяев отличились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Кол Перфетти.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.