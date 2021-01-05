Канада громит Россию после первого периода в полуфинале МЧМ-2021
Вадим Балканов
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне проходит полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными командами России и Канады.
После первого периода «кленовые листья» уверенно ведут в счете — 3:0.
В составе хозяев отличились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл и Кол Перфетти.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.