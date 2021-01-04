Чинахов поделился ожиданиями от матча с Канадой

Хоккеист молодежной сборной России Егор Чинахов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира против сборной Канады.

Встреча начнется 5 января в 2:00 по московскому времени.

«Будем играть на победу. Это будет настоящий бой. С канадцами игры всегда сложные. Мы проиграли им товарищескую игру 0:1, теперь будем намного злее», — передает слова Чинахова сайт Федерации хоккея России (ФХР).



Ранее Виталий Милонов поделился ожиданиями от матча Россия — Канада.