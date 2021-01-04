Брызгалов поделился ожиданиями от игры Россия — Канада в полуфинале МЧМ

Обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов поделился ожиданиями от игры Россия — Канада в полуфинале молодежного чемпионата мира — 2021. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, несмотря на статус фаворита, хозяева мирового первенства не смогут быстро и просто расправится с россиянами, так как в одной игре может произойти все что угодно.



Брызгалов заявил, что исход встречи решат нюансы: игровая дисциплина, удаления, другие маленькие детали.



«Мне кажется, у канадцев не будет легкой прогулки в полуфинале только потому, что наши имели проблемы с немцами. Я вообще не уверен, кто выиграет, все будет зависеть от выполнения плана», — сказал голкипер.

Ранее сообщалось, что главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал изменения в составе перед полуфинальной игрой против Канады.