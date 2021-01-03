Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски»
Андрей Черников
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Россиянин Александр Большунов прокомментировал победу в гонке преследования на «Тур де Ски».
«Не сказал бы, что победа далась легко. Сегодня пришлось потрудиться, и особенно последние круги было очень тяжело. Но рад, что смог доехать и финишировать с более хорошим временем», — сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Напомним, вторым стал россиянин Артем Мальцев.
Ранее Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски».