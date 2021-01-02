Матч 17 тура АПЛ «Бернли» — «Фулхэм» отменен

Матч 17 тура Английской премьер-лиги «Бернли» — «Фулхэм» отменен. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что также была перенесена встреча 16 тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Фулхэм».

«После положительных тестов на коронавирус «Фулхэм» может подтвердить, что выездной матч в Бернли отменен», — говорится в заявлении лондонского клуба.

Матч 17 тура АПЛ «Бернли» — «Фулхэм» должен был пройти на стадионе «Терф Мур» в Бернли 3 января.

Ранее были названы лучшие игроки 16 тура АПЛ.