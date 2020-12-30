Нурмагомедов рассказал о встрече с футболистом «Спартака» Джикией

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о встрече с футболистом московского «Спартака» и сборной России Георгием Джикией.

Нурмагомедов опубликовал фотографию с Джикией на своей странице в Instagram.

«Аккуратно посидели, попили чай, обсудили футбол», — подписал боец публикацию.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Георгий Джикия принял участие в 19 матчах «Спартака» в нынешнем сезоне и отдал две результативные передачи.

Ранее Хабиб включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов в UFC.