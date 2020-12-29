Вратарь ЦСКА прокомментировал уход Овчинникова

Московский ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе.

По истечении срока контрактов московский клуб покинули помощники главного тренера Виктора Гончаренко — Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на своей странице в Instagram прокомментировал уход Овчинникова.

По словам Масалитина, ему очень обидно, что тренеров убрали.

«Спасибо за все, я очень вам благодарен», — написал он.

Напомни, что Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, а Овчинников - с 2014.

Ранее сообщалось, что Овчинников и Онопко покинули ЦСКА.