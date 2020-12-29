Вратарь ЦСКА прокомментировал уход Овчинникова
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА объявил об изменениях в тренерском штабе.
По истечении срока контрактов московский клуб покинули помощники главного тренера Виктора Гончаренко — Сергей Овчинников и Виктор Онопко.
Вратарь ЦСКА Владислав Тороп на своей странице в Instagram прокомментировал уход Овчинникова.
По словам Масалитина, ему очень обидно, что тренеров убрали.
«Спасибо за все, я очень вам благодарен», — написал он.
Напомни, что Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, а Овчинников - с 2014.
Ранее сообщалось, что Овчинников и Онопко покинули ЦСКА.