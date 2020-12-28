Сборная России не забросила ни одной шайбы в матче МЧМ впервые с 2012 года

Сборная России не забросила ни одной шайбы в матче молодежного чемпионата мира по хоккею впервые с 2012 года.

В матче первенства 2021 года команда под руководством Игоря Ларионова уступила чехам со счетом 0:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Последний раз сборная России не забросила ни одной шайбы за матч в финале МЧМ-2012. Тогда команда проиграла Швеции — 0:1.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит в канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 6 января. В следующем матче российские хоккеисты встретятся с командой Австрии.

Ранее сообщалось, что сборная России второй год подряд проиграла команде Чехии в матче МЧМ.