Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года. Об этом сообщает Twitter Globe Soccer Awards.

Левандовски опередил в голосовании нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси и нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом ХХI века.

Lewandowski accepting the CLUB OF THE YEAR 2020 Globe Soccer Award for Bayern Munich, presented by HH Sheikh Mansoor Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum — Chairman of Dubai Sports Council, with the presence of Gianni Infantino — the president of FIFA pic.twitter.com/1DVOXnilNK