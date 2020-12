Журналист прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате России

Американский спортивный журналист Филипп Херш на своей странице в Twitter прокомментировал выступление российских фигуристок на чемпионате России по фигурному катанию.

По словам журналиста, Трусова, Валиева и Щербакова выступили потрясающе на чемпионате России.

Херш отмечает, что фигуристки выступали одна за другой, поэтому его восхищение от просмотра их выступлений только росло.

«Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания.

Ранее сообщалось, что ФФККР не станет наказывать Щербакову за выход на лед с температурой.

1 / Just watched Trusova, 16, Valieva, 14 & Shcherbakova, 16 again, and it was even more amazing. That they skated one after another clearly added to the way it looked: the most extraordinary group of performances I have seen in 40 years of writing about figure skating.