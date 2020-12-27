Журналист рассказал о договорном матче в чемпионате России

Бывший футболист и журналист Евгений Савин в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский» рассказал о договорном матче в чемпионате России.

По словам журналиста, «Томь» отдала его за три очка в махачкалинский «Анжи».

Савин отмечает, что он был не нужен томскому клубу и стал частью сделки по договорному матчу.

«Тебе говорят: «Чувак, ты играть не будешь. А еще – ты идешь в «Анжи», — рассказал он.

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