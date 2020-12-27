Агент Ришарлисона опроверг информацию о контакте с «Зенитом»

Агент нападающего «Эверона» Ришарлисона Ренато Веласко прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в петербургский «Зенит». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, мерсисайдский клуб не продаст своего игрока менее чем за £100 млн.

«С нами из «Зенита» никто не связывался. Даже если предложенная сумма ниже, он стоит £145 млн. У него действует четырехлетний контракт.

Меньше чем за £100 млн «Эвертон» не продаст его», — сказал агент.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров порассуждал о бюджетном финансировании в российском футболе.