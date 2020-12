Гвардиола признан лучшим тренером века

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан Globe Soccer Awards лучшим тренером XXI века. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Напомним, что каталонский специалист также работал в «Барселоне» и мюнхенской «Баварии».

За свою тренерскую карьеру Гвардиола дважды становился победителем Лиги чемпионов, трижды поднимал над головой трофеи за победу в чемпионате Испании и Германии, а также дважды выигрывал Английскую премьер-лигу.

PEP GUARDIOLA presented with the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award#Guardiola #globesoccer pic.twitter.com/3w4ubW6P8q