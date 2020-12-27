Сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период
Анастасия Мартыненко
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Молодежная сборная Канады обновила рекорд по количеству заброшенных шайб за период.
В матче молодежного чемпионата мира — 2021 канадские хоккеисты разгромили сверстников из Германии со счетом 16:2. Во втором периоде канадская сборная забросила в ворота соперников семь шайб.
Таким образом, сборная обновила национальный рекорд — в 1999 году «кленовые листья» забросили пять шайб Казахстану (12:2).
Ранее сообщалось, что Канада уничтожила Германию на МЧМ, забросив 16 шайб.