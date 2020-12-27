Американский журналист восхитился российскими фигуристками

Американский журналист Филип Херш выразил восхищение российскими фигуристками после национального первенства, которое было проведено в Челябинске.

Победительницей стала Анна Щербакова, которая не так давно перенесла в тяжелой форме пневмонию, на втором месте оказалась Камила Валиева. Обе спортсменки занимаются в группе у Этери Тутберидзе. Замкнула тройку лидеров ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра Трусова.

«Это было потрясающе. Они выступали одна за другой, поэтому восхищение только росло. Это самая невероятная череда выступлений, что я видел за 40 лет обозревания фигурного катания», — написал Херш в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Трусова не может исполнять сложные прыжки из-за состояния здоровья.