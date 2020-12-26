Ягудин эмоционально высказался о произвольной программе фигуристок на ЧР
Андрей Черников
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин эмоционально высказался о произвольной программе фигуристок на чемпионате России.
Напомним, победительницей соревнований стала Анна Щербакова.
«Космос. Фантастика. Сюрреализм. До сих пор не могу поверить, что это происходило на льду. Но это произошло», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Ранее Ягудин расплакался после проката Валиевой на ЧР по фигурному катанию.