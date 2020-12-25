Бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак»

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может возглавить московский «Спартак», об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.

Также Скира отметил, что красно-белые рассматривают кандидатуру Леонарду Жардима из «Монако».

Напомним, сейчас Бенитес возглавляет китайский «Далянь Ифан».



Ранее Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».