Бывший тренер «Ливерпуля» может возглавить «Спартак»
Харитон Сергеев
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Бывший тренер английского «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес может возглавить московский «Спартак», об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter.
Также Скира отметил, что красно-белые рассматривают кандидатуру Леонарду Жардима из «Монако».
Напомним, сейчас Бенитес возглавляет китайский «Далянь Ифан».
Ранее Руслан Нигматуллин прокомментировал решение Доменико Тедеско не продлевать контракт со «Спартаком».