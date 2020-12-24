Жена Карпина рассказала о романтических отношениях между мужем и мамой

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина рассказала о романтических отношениях между мужем и мамой, передает «Чемпионат.com».

По словам жены главного тренера «Ростова», в советское время ее мама и муж сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю.

Дарья Карпина отмечает, что романтических отношений между ними не было никогда.

«Иначе бы они не дружили 30 лет», — добавила она.

Напомним, что Дарья и Валерий Карпины поженились в 2017 году.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

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