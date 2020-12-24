Гаттузо опроверг сообщения о смертельном заболевании
Карен Саркисян
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо опроверг сообщения о смертельном заболевании, передает Sky Sport Italy.
По словам тренера, у него аутоиммунное заболевание — миастения.
Гаттузо отмечает, что последние 10 дней он был словно не в себе.
«Будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет. Все наладится, и я буду еще более красивым», — добавил он.
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