Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо опроверг сообщения о смертельном заболевании, передает Sky Sport Italy.

По словам тренера, у него аутоиммунное заболевание — миастения.

Гаттузо отмечает, что последние 10 дней он был словно не в себе.

«Будьте уверены, я не умираю. Я живу с этим заболеванием уже 10 лет. Все наладится, и я буду еще более красивым», — добавил он.

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