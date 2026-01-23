Глава МИД Украины нахамил Орбану

Глава МИД Сибига нахамил Орбану после обещания 100 лет не пускать Украину в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х резко отреагировал за слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не намерена пускать Киев в Евросоюз в ближайшие 100 лет.

В обращении к Орбану Сибига указал, что «этот план обречен на провал». Он также заявил, что некий «хозяин в Москве» не протянет 100 лет.

«А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — написал Сибига.

До этого премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз. Он также обвинил Киев в попытке повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в его стране, чтобы в дальнейшем это помогло вступить в Евросоюз.

Орбан напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз. По мнению венгерского премьер-министра, это равносильно удару атомной бомбы.

