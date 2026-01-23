Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Глава МИД Украины нахамил Орбану

Глава МИД Сибига нахамил Орбану после обещания 100 лет не пускать Украину в ЕС
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х резко отреагировал за слова премьер-министра Виктора Орбана о том, что Венгрия не намерена пускать Киев в Евросоюз в ближайшие 100 лет.

В обращении к Орбану Сибига указал, что «этот план обречен на провал». Он также заявил, что некий «хозяин в Москве» не протянет 100 лет.

«А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — написал Сибига.

До этого премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за вступление украинцев в Европейский союз. Он также обвинил Киев в попытке повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в его стране, чтобы в дальнейшем это помогло вступить в Евросоюз.

Орбан напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз. По мнению венгерского премьер-министра, это равносильно удару атомной бомбы.

Ранее Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693025_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+