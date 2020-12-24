Дочь Марадоны рассказала о вскрытии отца

Джанинна Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, на своей странице в Twitter рассказала о вскрытии отца.

Напомним, что целью вскрытия был поиск следов наркотических веществ и алкоголя в организме Марадоны.

По словам дочери футболиста, Марадона выглядел очень опухшим перед смертью.

Джанинна Марадона отмечает, что у футболиста был голос, как у робота.

«Все мерзавцы только и ждут, что вскрытие папы покажет следы наркотиков, марихуаны и алкоголя», — написала она.

Отметим, что эксперты не нашли следов запрещенных веществ в организме аргентинца.

Диего Марадона умер 25 ноября в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

Ранее защитника «Тоттенхэма» арестовали после совершения ДТП.