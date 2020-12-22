Португальский эксперт оценил шансы Жардима добиться успеха со «Спартаком»

Португальский футбольный эксперт Жил Нуньеш оценил шансы экс-тренера «Монако» Леонарду Жардима добиться успеха с московским «Спартаком», передает «Чемпионат.com».

«Уверен, он добьется успеха в России. При нем «Спортинг» начал играть в футбол. В «Монако» его команда жила Лигой чемпионов. Он развил Мбаппе и Бернарду Силву. С «Олимпиакосом» взял чемпионство», — сказал Нуньеш.

Также Нуньеш отметил, что португальские тренеры очень хороши, а Жардим среди действующих специалистов входит в тройку лучших.

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