Российская фигуристка рассказала о планах Медведевой выиграть Олимпийский игры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва в интервью YouTube-каналу Василия Конова рассказала о планах российской фигуристки Евгении Медведевой выиграть Олимпийские игры.

Напомним, что Медведева стала второй на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчине, уступив российской фигуристке Алине Загитовой.

По мнению Бобровой, если бы фигуристка выиграла Олимпийские игры 2018 года, то могла бы закончить карьеру.

«Медведева хочет стать олимпийской чемпионкой. Она пытается доказать себе, другим, судьбе, что это еще возможно», — добавила она.

Ранее сообщалось, что РУСАДА продолжит работу, несмотря на решение CAS по делу WADA.