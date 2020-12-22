Президента РПЛ удивило неизбрание Гинера в исполком РФС

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал неизбрание президента московского ЦСКА в исполком Российского футбольного союза (РФС), передает «Чемпионат.com».

«Я был удивлен, что его не избрали. Считаю, что с точки зрения поддержки и лобби РПЛ он один из самых весомых кандидатов. Думаю, он еще поработает в исполкоме и на благо РПЛ», — сказал Прядкин.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы занимают второе место, набрав 37 очков.



Ранее Игорь Дивеев рассказал о целях ЦСКА в РПЛ.