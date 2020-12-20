Авербух и Арзамасова поженились

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Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамазова стали мужем и женой.

Видео со свадьбы Арзамасова опубликовала в Instagram.

«Маршрут построен», — подписала ролик актриса.

Ранее Авербух рассказал о работе в Крыму.