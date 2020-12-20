Губерниев призвал ранимых спортсменов идти торговать на рынок

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике выступлений российской биатлонной сборной за неудачные выступления в сезоне-2020/21. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать негативные слова, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке.

Губерниев заявил, что спортсмены, попавшие в национальную команду, должны соответствовать ей и выступать на приемлемом уровне.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о неудачах национальной команды.